Bachelorette 2017: Gute Quote zum Staffel-Start

Bei RTL startete am Mittwochabend die neue Staffel von „Die Bachelorette“. 20 Männer buhlen in den neuen Folgen um Jessica Paszka.

Im vergangenen Jahr legte die Kuppelshow eine Pause – und das nicht ohne Grund. Denn in der letzten Staffel war das Zuschauerinteresse nicht ganz so hoch. Das sah bei Jessica Paszka etwas anders aus: Bei den jungen Zuschauern schalteten 1,80 Millionen Leute, wie „dwdl“ berichtet. Der Marktanteil lag bei guten 14,2 Prozent. An die letzte „Bachelor“-Staffel kommt „Die Bachelorette“ aber lange noch nicht ran.

Beim Gesamtpublikum hatte „Die Bachelorette“ aber das Nachsehen, um 20:15 Uhr lag „Aktenzeichen XY … ungelöst“ im ZDF deutlich vor der Kuppelshow. Zwar war der Staffel-Start von „Die Bachelorette“ gut, aber es ist noch deutlich Luft nach oben.