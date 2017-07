Bachelorette 2017: Haben Jessica Paszka und David Friedrich uns alles nur vorgespielt? - So richtig nachvollziehbar war das Verhalten von Jessica Paszka vor allem im Finale nicht. Sie knutschte mit Niklas Schröder und Johannes Haller, ließ sich Liebesschwüre aufsagen und doch hatte man nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass es am Ende doch David ist, dem ihr Herz gehört.

Die Bachelorette 2017: Herbe Enttäuschung für David Friedrich

Im Interview von RTL ließen sie beide durchblicken, dass es am Ende alles nur noch Show war. "Ich muss sagen, für mich stand das sehr, sehr früh schon fest, gefühlsmäßig", erklärte Jessica Paszka, schränkte aber ein, dass sie sich nicht hundertprozentig sicher gewesen sei. „Die Gefühle waren echt und sehr früh bei mir. Ich hatte das Gefühl, ich kenne David eigentlich schon“, führt sie weiter aus. Also hat die Bachelorette den anderen Jungs alles nur vorgespielt?

Bachelorette: Liebe vs. Arbeit

Nach dem Übernachtungsdate, so David Friedrich, sei er sich auch sicher gewesen. Wenn man mal ehrlich ist: Wie oft kommt es vor, das man sich zeitgleich in gleich mehrere Personen "verliebt"? War es also ein grausames Spiel, was Jessica Paszka mit Johannes Haller und Niklas Schröder bei der Bachelorette trieb?

Jessica Paszka: Böse Überraschung für die Bachelorette

Vielmehr war es wohl eine Zwickmühle. Trotz aller emotionalen Verknüpfungen war "Die Bachelorette" eben auch ein Job für Jessica Paszka und sie hätte schlecht auf halbem Wege abbrechen können, weil sie sowieso David Friedrich wollte. Bei der angeblichen Gage von 110.000 Euro ist Jessica eben auch mehr oder weniger verpflichtet, das Spielchen bis zum Ende durchzuziehen. Es war ohnehin schon viel zu deutlich, dass David Friedrich das Rennen machen wird. So musste wohl, wenn auch auf Kosten von Johannes Haller und Niklas Schröder, wenigstens ein bisschen Spannung für den Zuschauer erzeugt werden.