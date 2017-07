Bachelorette 2017: Homosexueller Kandidat hat es mindestens unter die Top 8 geschafft - Insgesamt drei Kandidaten hab der schwule DJ Steve Es bei der Bachelorette wiedererkannt, weil er etwas mit ihnen hatte. Das birgt gleich an mehreren Enden Zündstoff. Zum einen verschlechtert jemand die Chancen der anderen Kandidaten, der selbst gar kein Interesse an der Bachelorette hat. Zum anderen wirft es natürlich auch ein schlechtes Bild auf die TV-Landschaft, dass überhaupt in Erwägung gezogen werden muss, sich selbst für eine Show so zu verstellen.

Das macht auch DJ Steve Es traurig, was vielleicht auch der Grund für seine Enthüllung ist: "Mich macht das richtig traurig, dass homosexuelle Männer sich für Heteros ausgeben müssen um im Fernsehen Karriere zu machen. Jeder sollte so sein wie er ist und sich nicht verstecken müssen."

Ist er immer noch dabei?

Während man bislang davon ausging, dass eine solche Scharade nicht lange gut gehen könnte und im späteren Verlauf nur noch Kandidaten dabei sind, die schon eher Interesse an Bachelorette Jessica Paszka haben, lässt Steve Es nun die Bombe platzen. Gegenüber inTouch Online verrät er, dass einer der drei schwulen Kandidaten es bis unter die Top 8 geschafft hätte.

Obendrein enthüllt er noch äußerst offen Details von seiner Begegnung mit ihm: "Ich bin zusammen mit ihm auf einer Gay-Fetisch-Party in Köln gewesen. Wir haben unsere Klamotten an der Gadrobe abgegeben und dann haben wir nur in kurzer Hose bekleidet getanzt. Plötzlich haut er raus, dass er auf Sex in der Öffentlichkeit steht und ob ich nicht Lust hätte mit ihm." Umso erstaunlicher, dass er trotz exhibitionistischer Veranlagung so lange unter den anderen Bachelorette Kandidaten unentdeckt blieb. Steve spekuliert auch, ob er der Kandidat ist, der mit dem offen bisexuellen Julez Sawatski in der Villa Sex hatte.