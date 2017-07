Bachelorette 2017: Ihre Eltern haben Angst um sie

Bachelorette 2017: Ihre Eltern haben Angst um Jessica Paszka - Für die Kandidaten ist sie die eine Frau, die alle wollen, für Domenico de Cicco in seiner unglücklich formulierten Metapher ist sie sogar das "Stück Fleisch" auf das sich die Männer wie wilde Tiere stürzen. Für Beata und Dariusz Paszka ist sie vor allem aber "unsere kleine Jessi". Nach dem freizügigen Auftritt bei "Promi Big Brother" sehen sie ihre Tochter erneute in einer Situation, die für Eltern nicht unbedingt leicht ist. Es geht sogar so weit, dass sie sagen müssen: "Wir haben Angst um unsere Tochter."