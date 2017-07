Bachelorette 2017: Im Finale wird Jessica Paszka auch Niklas Schröder küssen - Im Vorfeld hatte Jessica Paszka angekündigt, definitiv knutschen zu wollen. Das machte schon den Eindruck, als würde das auch häufiger vorkommen. Bislang küsste sie aber dennoch nur David Friedrich und Johannes Haller. Das wird sich im Finale allerdings noch ändern.

Während es bei den Homedates noch fast so aussah, also würde Jessica Paszka bewusst vermieden haben, Sebastian Fobe wie auch Niklas Schröder zu küssen. In der letzten Show kommt dann doch alles anders. Die Bilder von RTL zeigen deutlich, dass Jessica auch Niklas noch küssen wird.

RTL RTL

Sollten Jessica Paszka und der Gewinner noch ein Paar sein, dürften die Bilder der letzten Folge die schwierigsten sein. Bachelorette Jessica Paszka wird jeden noch einmal küssen. Die vorab veröffentlichten Bilder zeigen sie und David sogar im Bett liegend und die Sonne, die ins Zimmer strahlt, verrät, dass es wahrscheinlich schon der nächste morgen ist.