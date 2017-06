Quoten-Duell: Bachelorette stürzt gegen Fußball völlig ab

„Die Bachelorette“ hat in der vergangenen Woche noch einen Rekord von mehr als 16 Prozent eingefahren.

In dieser Woche sah das anders aus, denn der Marktanteil ist regelrecht abgestürzt – was diesmal aber vermutlich an der starken Konkurrenz liegt. Die neue Ausgabe der Kuppelshow wollten nur noch 1,11 Millionen junge Zuschauer sehen, wie „dwdl“ schreibt. Der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent – rund 4 Prozentpunkte weniger als noch 7 Tage zuvor.

In direkter Konkurrenz lief in der ARD der Confed-Cup und bescherte dem Sender hohe Quoten – darunter musste wohl auch die neue Ausgabe von „Die Bachelorette“ leiden. „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ holte zuvor übrigens mehr als 20 Prozent, aber davon konnte „Die Bachelorette“ im Anschluss überhaupt nicht profitieren.