Bachelorette 2017: Johannes Haller beim Date mit GNTM-Model erwischt - Tja, mit Jessica Paszka ist es wohl nichts geworden. Denn einer ihrer Top-3 Kandidaten datet bereits wieder. So berichtet Promiflash, dass Johannes Haller am vergangenen Freitag ein Date mit GNTM-Model Giuliana Farfalla hatte. Ein Zeuge hat die beiden fotografiert und sagte obendrein, dass sie bestätigte, dass es ein Date sei.

Und wieder erhalten wir ein Hinweis darauf, dass es im Finale allem Anschein nach keine Überraschung geben wird und Publikumsliebling David Friedrich das Rennen machen wird und die letzte Rose von Bachelorette Jessica Paszka erhält.

Bachelorette: Sind Jessica Paszka und ihr Gewinner ein Paar?

Aber es sieht ganz so aus, als würde Johannes Haller der Bachelorette nicht mehr nachtrauern. Wo und wie er die 21-jährige Giuliana Farfalla kennengelernt hat, ist derweil noch nicht bekannt. Sie landete in der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel auf Platz 11. Giuliana Farfalla und Melina Budde waren in der 12. Staffel die ersten Transgendermodels in den Top 20 bei GNTM.