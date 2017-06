Bachelorette 2017: Johannes Haller plant schon die Hochzeit mit Jessica Paszka - Der eine sucht nur ein Abenteuer, der andere möchte bloß einen von RTL bezahlten Urlaub, viele versuchen einfach nur ihre Model-, Influencer- oder C-Promi-Karriere zu pushen. Und einige wenige suchen offenbar wirklich nach einer Partnerin. Johannes Haller hat da schon ziemlich konkrete Vorstellungen, wie das laufen soll.

Bachelorette 2017: Bekommt Johannes Haller den ersten Kuss?

Als gläubiger Christ steht für ihn auch fest, dass eine gute Beziehung dann eben auch zu einer Ehe wird. Und wie das zu geschehen hat, hat er sich sogar schon ausgemalt. Und dabei spielt nicht nur seine Religion, sondern auch sein liebstes Hobby, das Segeln eine Rolle. Er wünscht sich für seine Hochzeit eine Trauung am Wasser, genauer gesagt, am Bodensee.

Ob es mit Jessica Paszka so weit kommen könnte, steht noch in den Sternen. Ein inniger Kuss mit der Bachelorette ist Johannes Haller jedenfalls sicher. Doch die Konkurrenz schläft nicht und wir sehen schon in kurzen Ausschnitten, dass Jessica noch zwei andere Kandidaten küsst. Das sind dann wohl Umstände, mit denen er ganz getreu seines Mottos umgehen muss: "Den Wind kann ich nicht ändern, aber die Segel richtig setzen."