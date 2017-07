Bachelorette 2017: Kandidat David Friedrich zeigt sich nackt - Oberkörperfrei haben wir schon so ziemlich jeden Kandidaten gesehen, der sein Glück bei Jessica Paszka dieses Jahr versuchte. Nun lässt einer aber ganz die Hüllen fallen und gibt damit etwas preis, was so mancher am Anfang schon über ihn vermutet hat.

Es handelt sich um Publikums- und Bachelorette-Liebling David Friedrich. Im neuen Musikvideo von seiner Band Eskimo Callboy zum Song "MC Thunder" sieht man jemanden im "New Kids"-Look in einem Cadillac durch Los Angeles cruisen. Am Ende des Videos wird es still und der Fahrer mit Vokuhila hört Geräusche aus dem Kofferraum. Dort findet er dann einen nackten, gefesselten, geknebelten David Friedrich, zwischen Rosen liegend, vor.

Alles nur ein großer Spaß auf Kosten der Bachelorette?

Schon im Vorfeld mutmaßten die Fans der Band, dass seine Teilnahme mehr ein Gag und ein bisschen PR-Maßnahme für Eskimo Callboy sei. Mit dieser witzigen Einlage zeigen sie öffentlich, dass sie das Ganze durchaus mit viel Humor nehmen. Möglicherweise ist das auch eine Anspielung darauf, dass die Kandidaten der Bachelorette ziemlich strengen Vertragsklauseln unterliegen, die sie unter anderem auch zu Verschwiegenheit verpflichten.

In der Show selbst sieht es derweil nicht mehr so aus, als sei das alles nur ein guter PR-Gag für David Friedrich. Er hat offenbar einen guten Draht zu Bachelorette Jessica Paszka gefunden und gibt vor der Kamera auch zu Protokoll, dass er sich "verguckt" habe. Zudem häufen sich die Gerüchte, dass der nackte Schlagzeuger aus dem Kofferraum sogar derjenige sein wird, der die letzte Rose bekommt.