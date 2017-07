Bachelorette 2017: Muss Niklas Schröder noch vor dem Finale gehen? - Wer bei "Die Bachelorette" am Schneidetisch ist, muss immer darauf achten, dass der Schnitt nichts darüber verrät, wer die nächsten Rosen bekommt. Schon Kleinigkeiten können hier viel verraten. Und so zeigt uns auch der Trailer für die letzte Folge, dass Niklas Schröder wohl nicht zu den letzten beiden Kandidaten gehören wird.

Bachelorette 2017: Hat sich Jessica Paszka mit dem Gewinner verlobt?

So veröffentlichte RTL dieses 3er Foto, dass die Jungs in recht festlichem Look zeigt. Niklas Schröder mit blauer Smokingjacke, Johannes Haller in hellgrauem Anzug und David Friedrich in dunklerem Grau (siehe Foto). Hier geht es ziemlich eindeutig um die letzte Nacht der Rosen vor dem Finale. Im TV-Trailer sehen wir Johannes allerdings noch ein bisschen festlicher im weißen Anzug. Hier geht es offenbar wirklich um die Allerletzte Rose. Auch David sehen wir noch einmal in bester Abendgarderobe. Er trägt einen klassischen schwarzen Smoking. Nur Niklas Schröder sehen wir nicht in einem anderen formellen Look.

So wird die letzte Show sich in zwei Hälften teilen. Zunächst wird es wohl die Dreamdates zu sehen geben. Danach wird die Zahl der Kandidaten auf zwei reduziert. Diese Kandidaten werden dann aller Wahrscheinlichkeit nach die Eltern von Bachelorette Jessica Paszka kennenlernen um sich danach der allerletzten Nacht der Rose stellen. Niklas wird dann wahrscheinlich schon nicht mehr dabei sein.