Bachelorette 2017: Rachel Lindsay überrascht alle!

Wie spannend. Bei uns steht die finale Entscheidung von Sebastian Pannek unmittelbar bevor und der US-Bachelor Nick Viall hat seine letzte Rose bereits übergeben. Doch damit ist noch lange nicht Schluss, die Bachelorette 2017 steht bereits in den Startlöchern und hofft, ihren Traummann im TV zu finden. Auch bei uns in Deutschland soll es nach Anna Hofbauer und Alisa Persch wieder eine Bachelorette-Staffel geben. Doch drüber ist noch nichts weiter bekannt. Dafür ist das Geheimnis um die US-Bachelorette 2017 gelüftet, ihr Name ist Rachel Lindsay. Die 30-Jährige ist eine kleine Überraschung, sie ist nämlich die erste dunkelhäutige TV-Junggesellin, seit es das Format gibt.

Ein Beitrag geteilt von Rachel Lindsay (@therachlindsay) am 31. Dez 2016 um 15:14 Uhr

Schon bald fangen die Dreharbeiten zur Bachelorette 2017 an

Bald beginnen die Dreharbeiten der Bachelorette 2017, Rachel Lindsay durfte allerdings schon direkt vier Kandidaten kennenlernen. Bei diesem Treffen war Rachel direkt verunsichert, was sie denn bloß anziehen soll, wie sie „People“ gegenüber verriet: „Ich bin nicht so traditionell. Ich ziehe es vor einen Smoking zu tragen. Aber ich muss ein Kleid tragen. Es ist traditionell. Aber wenn ich einen Smoking tragen dürfte, dann ohne Hemd darunter - sexy und klassisch.“ Ihr Kleid schien zumindest auf Kandidaten Dean schon die richtige Wirkung gehabt zu haben. Zwischen Dean und der hübschen Texanerin flogen schon ordentlich die Funken. Es wird sich zeigen, ob die schöne Bachelorette Rachel Lindsay tatsächlich vor laufenden Kameras ihre große Liebe finden wird. Und bis dahin drücken wir einfach unsere Bachelor Sebastian Pannek die Daumen, dass er sich richtig entscheidet.