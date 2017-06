Bachelorette 2017: René und Manuel gehen freiwillig, Alex und Lukasz fliegen - Da hat sich das Feld schlagartig gelüftet. Auf einmal waren gleich vier Kandidaten weg vom Fenster. Und das hat Bachelorette Jessica Paszka in dieser Form gar nicht beabsichtigt. Nach einem ereignisreichen, an dem Johannes Haller den ersten Kuss bekam und Jessica eine Freundin als "heiße Gärtnerin" in die Villa schickte, versank die Bachelorette im Gefühlschaos.

Bachelorette 2017: Johannes Haller plant schon die Hochzeit mit Jessica Paszka

Noch bevor Jessica Paszka sich genauere Gedanken machen konnte, wer gehen muss und wer nicht, suchte bereits Kandidat René das Gespräch. Er ist offen und ehrlich und sagt ihr geradewegs, dass sie einfach nicht sein Typ sei. Auch Manuel legte offenbar ebenfalls nicht den größten Wert auf eine weitere Rose und verabschiedete sich von der Bachelorette.

Diese zwei Bachelorette-Kandidaten wollten eigentlich nicht gehen

Und doch gab es noch zwei Kandidaten, die ihre Sachen auf den Wunsch der Bachelorette packen mussten. Tatsächlich war es die Gärtnerin, die den Ausschlag gab. So ging Alex direkt auf Flirtkurs, als "Gärtnerin" Nina die Villa betrat. Nicht so klug. Das wurde direkt bestraft. Er bekam keine Rose. Auch Lukasz ging leer aus und musste nach Hause.