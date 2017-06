Bachelorette 2017: Scharfe Kritik gegen Jessica Paszka - Da wird sich RTL wohl die Hände reiben, denn schon jetzt zeigt sich, dass Jessica Paszka stark polarisiert. Schon bei der Verkündung der neuen Bachelorette wird in hunderten Kommentaren über die 27-Jährige aus Essen hergezogen. Aber wo viel gelästert wird, da stimmt meistens auch die Quote, wie "Naked Attraction" bei RTL II erschreckend deutlich bewiesen hat.

Für Jessica Paszka wird es eine schwere Probe, denn viele Kommentare sind alles andere als nett. "Das wird immer billiger", giften die Kommentatoren. "Die anderen Bacheloretten hatte wenigstens noch Niveau", tönt es weiter auf den blauen Seiten. "Die Bachelorette mit Silikon und extremst billig bei 'Promi Big Brother'. Ich bin gespannt, ob ein Teilnehmer sagt: 'Nein danke, daran habe ich kein Interesse'." Einige nehmen ihr auch immer noch krumm, dass sie so offensiv mit den vergebenen Männern im PBB-Container geflirtet.

Und natürlich sind sich viele einig, dass Jessica Paszka nicht nach der großen Liebe sucht, sondern dass "Die Bachelorette" nur ein weitere TV-Job für sie ist, mit dem sie sich als Reality-TV-Sternchen etablieren will. Damit wäre sie aber sicherlich nicht die einzige in der Sendung. Auch bei einem ihrer Kandidaten zeichnet sich aber, dass er das Format nun nicht all zu ernst nimmt und es vielleicht auch für gute Werbung nutzt.

Doch bei aller Kritik ist mit Jessica Paszka jemand bei der Bachelorette, der Erfahrung im Reality-TV hat. Und das könnte für den Zuschauer ein echter Vorteil sein. Zaghaft schüchternes und kamerascheues Geflirte, wie sonst beim Bachelor oder der Bachelorette, erwarten die Zuschauer hier nicht. Ob nun geliebt oder gehasst - Von Jessica Paszka in der Rolle der Bachelorette versprechen sich viel Zuschauer eine echt unterhaltsame Staffel.