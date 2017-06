Bachelorette 2017: Sieht sich Lukasz Wistuba schon als Gewinner?

Heute Abend ist es soweit, die aktuelle Staffel der Bachelorette startet auf RTL. Jessica Paszka wird die Rosen verteilen und Kandidat Lukasz Wistuba scheint sich schon im Vorfeld seiner Sache sehr sicher zu sein. So sicher, dass er sich offenbar bereits als Gewinner der Show sieht. RTL gegenüber hat Lukasz Wistuba siegessicher klargestellt: „Durch meine charismatische, charmante, offene, natürliche und authentische Art sollte sich die Bachelorette für mich entscheiden.“ Das klingt nach einer glasklaren Haltung. Seit zweieinhalb Jahren ist der Lehramtsstudent, der regelmäßig in der Kirche anzutreffen ist, Single. Ob sich sein Beziehungsstatus nach seiner Bachelorette-Teilnahme wirklich geändert hat, bleibt aber noch offen. Denn auch wenn die Staffel bereits abgedreht ist, erfährt der Zuschauer, wie beim Bachelor, erst mit der Ausstrahlung der letzten Folge, wer die letzte Rose bekommen hat.

Fraglich, ob Lukasz Wistuba eine Chance bei Bachelorette Jessica Paszka hat

Allerdings gibt es ein Hindernis für Lukasz Wistuba. Während Bachelorette Jessica Paszka nämlich vollmundig ankündigte, dass sie unbedingt mit ihren Kandidaten knutschen will, gibt sich Lukasz eher zurückhaltend: „Küssen beim ersten Date ist bei mir nicht.“ Aber wer weiß, vielleicht haut sein Charme die Bachelorette ja dermaßen um, kein inniger Körperkontakt für die letzte Rose von Nöten ist. Oder Bachelorette-Kandidat Lukasz Wistuba wirft seine Prinzipien über Bord und lässt sich doch auf eine Knutscherei mit der Singlelady ein. Einschalten lohnt sich also in jedem Fall. „Die Bachelorette“ um 20:15 Uhr auf RTL.