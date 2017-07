Bachelorette 2017: Sind Jessica und der Gewinner noch ein Paar? - Die Zuschauer sind sich längst darüber einig, dass eigentlich nur David Friedrich die letzte Rose gewinnen kann. Wer soll sonst das Rennen machen? Domenico de Cicco und Sebastian Fobe wirken zwar sympathisch, scheinen aber nicht so wirklich einen Draht zu Jessica Paszka zu haben. Bleibt nur noch Niklas Schröder, der immer wieder etwas unheimlich wirkt mit übertriebenen Vergleichen und Besitzansprüchen und Johannes Haller. Letzterer bekam zwar den ersten Kuss, doch fiel er zuletzt eher negativ auf. Bleibt also nur die Frage: Sind Jessica Paszka und David Friedrich noch ein Paar?

Möglicherweise hat die Bachelorette nun einen Hinweis darauf geliefert, dass sie gerade gemeinsam im Urlaub sind. In letzter Zeit sehen wir vermehrt, dass Jessica Paszka sich gerade in südlichen Gefilden aufhält. In einem Foto bei Snapchat entdecken wir nun aber ein entscheidendes Detail. Wir sehen in der Wohnung oder dem Hotelzimmer eine Männersandale. Gehört diese etwa ihrem Gewinner?

Bachelorette 2017: Er ist der Gewinner

Das Timing würde passen. Am 6. Juli spielte David Friedrich die letzte Festivalshow mit seiner Band Eskimo Callboy. Erst Mitte September geht es für ihn wieder mit der Clubtour durch Japan, Deutschland und Russland los. Er hätte also Zeit für den Urlaub mit Jessica Paszka. Der einzig andere halbwegs realistische Gewinner Johannes Haller arbeitet derzeit wieder ganz regulär in seinem Job, wobei er theoretisch natürlich auch einfach hätte Urlaub nehmen können.

Es sieht also gut aus für Bachelorette Jessica Paszka. Vorausgesetzt natürlich, dass die Männerlatsche nicht einfach nur irgendwem anderes gehört.