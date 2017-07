Bachelorette 2017: So fühlt sich David Friedrich wenn Jessica Paszka die anderen küsst - Kein Wunder, dass sowohl Johannes Haller als auch Niklas Schröder glaubten, dass sie eine Chance bei der Bachelorette hätten. So hat sie die Jungs doch auch innig bei den Dreamdates geküsst. Nun musste David diese Bilder im TV sehen. Sehr unangenehm.

Bachelorette 2017: Haben Jessica Paszka und David Friedrich uns alles nur vorgespielt?

Immerhin hat Jessica Paszka wohl direkt reinen Tisch mit ihrem Liebsten gemacht. "Ich weiß alles. Aber wenn man die Bilder dann noch mal sieht, ist das was ganz anderes", erklärt er gegenüber RTL. "Ich versuch mir dann zu denken: 'Das ist ein Schauspiel', oder rede mir alles schön und sag mir: 'Das ist nur eine Show.'" Klingt ganz danach, als würde das trotz aller Offenheit noch an ihm nagen. Wer kann es ihm verübeln?

Andererseits deuteten beide schon an, dass wohl sehr früh für beide feststand, dass sie sich ineinander verliebt haben. Ob es vielleicht sogar schon vorher abgesprochen war, dass Jessica für den Fortlauf der Sendung eben auch noch andere Kandidaten küssen würde?

"Als ich dann wirklich jemanden anderes geküsst habe, wusste ich, das fühlt sich nicht so an, nicht so wie bei ihm", sagt Jessica Paszka zu ihrer Verteidigung. Aber auch wenn es bei David Friedrich wohl noch ein wenig in der Magengrube zwickt, hat er es wohl verkraftet: "Ich bin ja jetzt hier und wir sind jetzt zusammen. Und das ist das, was zählt."