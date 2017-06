Bachelorette 2017: So nackt war Jessica Paszka schon im TV - Ob man sich wohl bemühen wird, dass "Die Bachelorette" einen pseudoseriösen Anstrich bekommt? Oder blickt man seitens der Produktions der Tatsache, dass Jessica Paszka direkt am ersten Abend von Promi Big Brother eine muntere Muschi-Schau mit Edona James veranstaltet hat, ins Auge?

Jessica Paszka: Da bleibt nicht viel der Fantasie überlassen

Jedenfalls wird die diesjährige Bachelorette nicht mehr viel von sich zeigen können, was wir noch nicht gesaehen haben. So wissen wir bei jeder Bikini-Pose, wie es darunter aussieht (und wer es vergessen hat, kann seine Erinnerung mit dem Video auffrischen). Und auch in sexueller Hinsicht, gab es schon einen Vorgeschmack für die 20 Kandidaten, die für sich Werbung machen und sie ins Bett kriegen wollen die ihr Herz erobern wollen. Im Promi Big Brother-Haus gab es eine Szene, bei der sich so mancher Zuschauer wohl gefragt hat, was bei Jessica Paszka da unter der Wasseroberfläche vor sich geht. Mehr dazu erfahrt ihr auch im Video:

So offensiv war noch keine Bachelorette

Ob Jessica Paszka auch bei "Die Bachelorette" so freizügig sein wird, oder seien darf, bleibt abzuwarten. Jedoch haben wir bei Promi Big Brother nicht nur gesehen, wie sie nackt aussieht, sondern konnten auch ihr Flirtverhalten beobachten. Schon bei dem glücklich vergebenen Frank Stäbler ging sie trotz Komplettüberwachung ziemlich offensiv auf Tuchfühlung. Lässt das jetzt Rückschlüsse zu, wie es abgehen könnte, wenn sie die Wahl zwischen 20 Singles hat und die Kamera dann und wann doch mal "wegschaut"?

Wenn sich Jessica Paszka etwas von ihr Offenheit, die sie im PBB-Haus bewahrt hat, dann könnte es bei "Die Bachelorette" möglicherweise ganz schön zur Sache gehen. Das mag nicht jedem gefallen, dass Jessica mit heftigen Flirts genauso wenig Probleme hat, wie damit, öffentlich nackt zu sein, aber aufregend dürfte es dadurch allemal ab dem 14.Juni auf RTL werden.