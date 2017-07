Bachelorette 2017: Spricht David Friedrich hier von der Trennung? - Die Fans der Bachelorette und die von David Friedrich sind in Happy End-Stimmung. Das große Finale rückt an und theoretisch kann nur David derjenige sein, der am Ende der Show mit Jessica Paszka zusammen nach Hause geht. Ein Post bei Instagram lässt diese Hoffnung allerdings ganz schön wackeln.

"Man kriegt im Leben nicht immer das was man will und man kann rein gar nichts erzwingen! Schon gar nicht die Liebe! Schaut nach vorne und genießt die schönen Zeiten", schreibt er zu einem Foto von sich, wo er einen Glücksbringer zeigt, den Domenico de Cicco ihm gegeben hat.

Die Worte lassen nichts Gutes erahnen. Viel Fans befürchten, er würde am Ende doch nicht die letzte Rose bekommen. Doch selbst wenn er sie kriegt, könnte dieses Statement auch bedeuten, dass es zwischen ihm und Jessica Paszka bereits wieder aus ist. Einige Optimisten vermuten auch, er wolle hiermit schonmal alle anderen Kandidaten aufmuntern.

Was wirklich dahintersteckt, wird sich im Finale von "Die Bachelorette", spätestens aber in den nächsten Tagen wohl klären.