Bachelorette 2017: Standen die Top 5 von Anfang an fest? - In der deutschen Medienlandschaft gibt es eine gute Hand voll an Managern, die Reality-TV-Promis unter Vertrag nehmen. Da kann es natürlich mal vorkommen, dass Bachelorette-Kandidaten im Rennen sind, die von einem Management vertreten werden, das private Verbindungen zum Management der Bachelorette hat. So richtig auffällig wären erst Kandidaten, die genau wie Jessica Paszka von Thomas Mai vertreten würden. Da allerdings eine Verbindung zwischen Thomas Mai und Sabine Reichardt Entertainment besteht, ist das wohl das Nächstbeste.

Und siehe da: Johannes Haller, Niklas Schröder und Sebastian Fobe sind allesamt bei Sabine Reichardt Entertainment unter Vertrag. Laut OK! sei auch Favorit David Friedrich dort. So sehen wir auf der Facebook-Seite der Agentur auch Fotos von Sebastian, Niklas und Johannes. Lediglich David Friedrich wurde dort noch nicht gefeautred. Und Niklas Schröder deutet gegenüber der Zeitschrift auch noch an, dass alles abgekartert war: „Wir sind alle auf einer Wellenlänge, so kam auch das Management über Michi zustande. Wir haben nur nicht verstanden, dass Michi früher ausgeschieden ist ...“ Michael Bauer gehört ebenso zu den von Sabine Reichardt vertretenen Bachelorette Kandidaten.

Das gibt den letzten Folgen der Bachelorette natürlich einen ganz komischen Beigeschmack. Bisher bestätigten mehrere Bachelor und die Bacheloretten stets, dass sie selbst gewählt haben, wer die letzte Rose bekommt. Doch in diesem Falle ist die Bachelorette ein Reality-TV-Profi und ihr Interesse ist mit Sicherheit auch geschäftlich. Also wird dann nicht aus 20 sondern aus fünf Kandidaten ausgesucht?

Für Paszka-Manager Thomas Mai und Friedrich-Managerin Sabine Reichardt wäre es nicht das schlechteste Geschäft, gemeinsam das Bachelorette Pärchen zu vertreten...