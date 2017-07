Bachelorette 2017: Trailer deutet ersten Sex mit David Friedrich an

Bachelorette 2017: Trailer deutet ersten Sex mit David Friedrich an - Der erste Kuss mit Johannes Haller ist geschehen und es scheint, als würden jetzt endlich so richtig die Hemmungen fallen. Wir sehen in der Vorschau für die fünfte Folge, dass Sebastian Fobe nun langsam aufwacht und auch mal etwas aktiver den Körperkontakt sucht. Johannes Haller, Knutscher Nr. 1, versucht sein Glück ein zweites Mal, doch Jessica Paszka zögert.

Bachelorette 2017: Johannes Haller plant schon die Hochzeit mit Jessica Paszka

Richtig heiß scheint es allerdings mit David Friedrich herzugehen. Der scheint ein abendliches Einzeldate zu haben. Mit gewohnt flapsigem Ruhrpott-Charme sagt David zu Bachelorette Jessica Paszka: "Ich bleib hier." Als nächstes zeigt der Trailer die anderen aufgebrachten Kandidaten, die sich augenscheinlich über den Verbleib von David wundern und nervös werden. "Man wacht mit Gefühlen auf, wo man sagt: 'Lass uns alles hinschmeißen'", sagt Johannes Haller. "Ich konnte kaum pennen. Ich fick' hier jeden Tag meinen Kopf für 'ne Frau", flucht Niklas Schröder.

Aufregung bei den Bachelorette-Kandidaten

Der Kuss mit Johannes Haller war offenbar gut zu verkraften für die Kandidaten, doch offenbar macht sie das lange Abenddate von Jessica Paszka und David Friedrich dann doch deutlich nervöser und man fragt sich, ob in der Nacht zwischen dem TV-Girl und dem Metal-Drummer doch noch so einiges mehr lief.

Bachelorette 2017: Kandidat David Friedrich zeigt sich nackt

Ausgerechnet David Friedrich steht seit Beginn der Staffel immer wieder unter dem Verdacht, die Show nur als PR für seine Band Eskimo Callboy zu nutzen. Schon mehrere Aktionen der Band erhärteten den Verdacht. Bei der Bachelorette sieht es derweil allerdings danach aus, als würde es zwischen ihm und Jessica Paszka gewaltig funken.