Bachelorette 2017: Verteilt sie für RTL die Rosen?

Das ist ja eine Überraschung! In diesem Jahr soll es nach der sehr erfolgreichen Bachelor-Staffel auch wieder eine Bachelorette im TV geben. RTL hatte mit dem weiblichen Pendant zu TV-Rosenkavalier ein Jahr pausiert, doch nun kommt doch eine neue Staffel. Wie „Bild“ nun erfahren haben will, stehen sogar schon drei potentielle Rosenverteilerinnen in der engeren Auswahl. Demnach will RTL in diesem Jahr wohl auf Altbewährtes setzen und eine ehemalige Bachelor-Kandidatin ins Rennen schicken.

Ex-Bachelor-Kandidatinnen sind im Gespräch

In der engeren Auswahl sollen Angelina Heger, Jessica Paszka und Liz Kaeber sein. Ein Insider hat verraten: „„In den vergangenen Wochen wurde schon mit einigen Kandidatinnen gesprochen. Gesucht wird jemand, der beim Bachelor polarisiert hat und bekannt ist.“

Liz Kaeber ist da aber wohl jetzt schon raus, denn sie hat offenbar einen Mann an ihrer Seite. Vor zwei Wochen machte sie ihrem Liebsten via Instagram eine zuckersüße Liebeserklärung: „Wir kennen uns schon so viele Jahre, waren beste Freunde, lernten uns lieben und haben unfassbar tolle Jahre und schöne Momente erleben dürfen. Das junge Alter und die wenigen Lebenserfahrungen trennten uns. Doch meine erste große Liebe (Jugendliebe) warst DU und wirst du immer bleiben. Dir verdanke ich mein volles Tagebuch. Ich glaube an Schicksal...denn das hat uns wieder zusammen gebracht. Ich denke wir wissen am besten wie stark unsere Liebe ist und unsere engen Vertrauten wissen das ebenfalls. Mit dir fühle ich mich einfach in jeder Hinsicht wohl und endlich angekommen. Danke für alles, was du mir jeden Tag gibst und entgegen bringst. Mein Lächeln habe ich keinen einzigen Tag mehr vermisst. Du machst mich glücklich.“ Das klingt doch sehr eindeutig nach ganz, ganz großer Liebe.

Es bleiben also noch Angelina Heger, die derzeit im Urlaub ist. Allerdings stellt man sich durchaus die Frage, mit wem die Ex-Freundin von Rocco Stark unterwegs ist. Irgendjemand muss schließlich die Fotos von ihr machen. Die Chancen auf den Job als "Bachelorette 2017" könnten also richtig gut stehen, für Ex-„Promi Big Brother“-Kandidatin Jessica Paszka.