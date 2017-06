Bachelorette 2017: Wird Jessica Paszka zur totalen Enttäuschung?

Was ist denn nun los? Klassischerweise kennt man Bachelorette Jessica Paszka strahlend und gut gelaunt. Kein Wunder, schließlich ist sie umringt von durchtrainierten Singlemännern, die ihr allesamt die letzte Rose abluchsen wollen. Doch in der heutigen Folge scheint nicht alles rosarot zu sein. Vorab teasert RTL an, dass drei der Männer mit Wahrheiten um die Ecke kommen die der Bachelorette möglicherweise nicht ganz so gut in den Kram passen. Und offenbar wird die Bachelorette 2017 nicht einfach nur ernüchtert nicken, sondern Konsequenzen ziehen. Auch wenn Jessica Paszka damit riskiert die Zuschauer zu enttäuschen.

Bachelorette 2017: Johannes Haller plant schon die Hochzeit mit Jessica Paszka

Jessica Pazska hat Angst, die Zuschauer zu enttäuschen

Via Facebook hat Bachelorette Jessica Paszka nun nachdenkliche Worte an ihre Follower gerichtet: „Hey Ihr Lieben, heute Abend werdet Ihr etwas zu sehen bekommen was ich selbst nicht so schön fand.... Die Emotionen fangen an zu kochen, Gefühle werden stärker, doch was sich der ein oder andere geleistet hat kann ich einfach so nicht akzeptieren ... Ich hoffe ihr seid nicht enttäuscht von mir und versteht meine Entscheidungen... 20.15 Uhr.“

Hey Ihr Lieben , heute Abend werdet Ihr etwas zusehen bekommen was ich selbst nicht so schön fand.... Die Emotionen... Posted by Jessica Paszka on Mittwoch, 28. Juni 2017

Was genau die Bachelorette erwartet, weiß man aktuell natürlich noch nicht. Aber dass sich einige ihrer Jungs nicht ganz vorbildlich verhalten haben, drang bereits an die Öffentlichkeit. Dass Julez nun ausgerechnet noch vor der ersten Nacht der Rosen einen seiner Mitstreiter vernaschen musste, hat ihn nun wirklich keiner Rose würdig gemacht. Bleibt abzuwarten, welche Eskapaden noch auf Jessica Paszka zukommen.