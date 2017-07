Bachelorette 2017: Zwei Kandidaten sind längst vergeben

Zwei Bachelorette-Kandidaten hatten noch vor der ersten Nacht der Rose miteinander Sex. Drei Kandidaten seien heimlich homosexuell und jetzt auch noch das! Es kam raus, dass zwei der Kandidaten in festen Händen sind. Damit ist das Kandidaten-Chaos um Jessica Paszka wohl perfekt. Denn neben den üblichen Kandidaten, die am Ende doch nur den TV-Fame suchen, tummeln sich nun schon eine ganze Menge Kandidaten um die Bachelorette, die von Anfang an absolut gar kein Interesse mehr an der Frau mit den Rosen haben.