Bachelorette Anna Hofbauer: Hat sie schon einen neuen Freund?

Diese Trennung war ein Schock! Nach drei Jahren hat sich das TV-Traumpaar schlechthin getrennt, Bachelorette Anna Hofbauer und Marvin Albrecht sind kein Paar mehr. Nun gibt es natürlich Spekulationen darüber, warum diese Liebe so überraschend zerbrach. Und leider gibt es einige Hinweise dafür, dass Bachelorette Anna Hofbauer nicht so richtig unter der Trennung leidet. Im Gegensatz zu Marvin Albrecht. Und was dem armen Kerl nun definitiv das Herz zerreißen dürfte, seht ihr HIER:

Dabei dachte man doch immer, Anna Hofbauer und Marvin Albrecht, das ist wahre TV-Liebe. Die Bachelorette hat es immerhin geschafft, stolze drei Jahre mit ihrem Auserwählten zusammenzubleiben. Und auch die Liebe von Annas Nachfolgerin Alisa und deren Liebsten Patrick hielt immerhin sechs Monate. Leider muss man feststellen: Die Herren sind da deutlich weniger erfolgreich. Paul Janke, Jan Kralitschka, Christian Tews, Oliver Sanne und zuletzt Leonard Freier, allesamt haben kurz nach Übergabe der letzten Rose erkannt, dass ihre Auserwählte doch nicht die Liebe ihres Lebens ist. Jan Kralitschka und Oliver Sanne haben gemerkt, dass sie doch lieber, mit ihrer Ex zusammen sein wollen, Christian Tews lieber eine Familie mit einer Frau gegründet, die nicht berühmt sein will, Paul Janke hat sich für eine Karriere als DJ entschieden und Leonard Freier ernährt sich eiweißreich.

Bachelorette Anna Hofbauer hat die Messlatte für Sebastian Pannek hoch gelegt

Nun blicken natürlich alle voller Spannung auf die aktuelle Bachelor-Staffel und irgendwie fragt Frau sich doch, ob mit Sebastian Pannek alles anders wird. Denn die Hoffnung auf ein Happy End stirbt ja doch zuletzt.