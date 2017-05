Sie suchte bei der "Bachelorette" die große Liebe und die hat sie offenbar gefunden! Die amerikanische "Bachelorette" Rachel Lindsay hat sich verlobt.

Rachel Lindsay hat ihren Mr. Right gefunden

31 Männer buhlten um Rachel Lindsay und einer hat ihr Herz erobert. Jetzt verriet sie sogar in einer Pressekonferenz: "Ich bin so sehr verliebt und ich bin so sehr verlobt." Da hat ihr Liebster offenabr schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Nur eines behält Rachel Lindsay noch für sich: Wer ihr Schatz ist! Der Grund dafür ist ziemlich simpel. Dier "Bachelorette"-Staffel wird erst ab dem 22. Mai ausgestrahlt. Bis dahin muss Rachel Lindsay ihren Verlobten geheim halten.

Rachel Lindsay will noch mit der Hochzeit warten

Auch wenn Rachel Lindsay bereits einen Ring am Finger hat, will sie sich mit der Hochzeit noch etwas Zeit lassen. "Ich will, dass wir erst mal die Chance bekommen, uns kennenzulernen", erklärt sie offen. Doch die 31-Jährige hat ihr Happy End jetzt schon gefunden und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus: "Wenn ich eine Checkliste hätte, würde er alle Punkte davon erfüllen."

