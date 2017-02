Bachelorette Anna Hofbauer und der Mann, dem sie die letzte Rose überreichte, Marvin Albrecht, waren drei Jahre lang glücklich. Oder? Fans des TV-Paares wollen ihre Trennung, die sie nun bekannt gegeben haben, schon im Vorfeld erahnt haben. Sind Anna und Marvin etwa schon länger getrennt? Die letzten zweieinhalb Monate war die Musicaldarstellerin beruflich in Shanghai. Nicht das erste Mal, dass Anna für ein Engagement von Marvin getrennt war. Doch diesmal war die Entfernung natürlich extrem groß. Vielleicht zu groß, vielleicht haben sich die Bachelorette und ihr Auserwählter einfach voneinander entfernt. Treue Fans der einstigen Turteltauben wollen in den sozialen Netzwerken bereits erste Anzeichen für eine schwere Krise entdeckt haben.

Anna Hofbauer & Marvin Albrecht: Keine Selfies, keine Liebe?

Es gab natürlich keine gemeinsamen Selfies mehr. Das ist allerdings auch nicht verwunderlich wenn Anna Hofbauer in Shanghai auf der Bühne steht, während Marvin Albrecht zu Hause in Düsseldorf seine Firma am Laufen hält. Doch irgendwie fehlten auch die liebevollen Bemerkungen. Anna hat ihrem Liebsten über Instagram eigentlich immer liebvolle Grüße geschickt. Nur in den letzten Wochen kam da nichts mehr. So bemerkte eine Followerin noch bevor die Trennung bekannt wurde: „Ich glaube fast, dass die zwei nicht mehr zusammen sind. Sie haben schon lange kein Pärchen Foto mehr gepostet, im Gegensatz zu früher. Oder sonst hat sie immer geschrieben, dass sie sich freut heimzukommen zu ihrem Marvin.“ Einem anderen Fan fällt sogar noch ein Detail auf: „Komisch nur, dass Marvin seit einigen Wochen auch keine Bilder mehr von Anna liket.“ Und leider hatten sie Recht, wie Anna Hofbauer und Marvin Albrecht nun offiziell bestätigt haben.