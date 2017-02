Bacheor 2017: Schämt Tina Bub sich für ihre Gogo-Vergangenheit?

Bislang konnten man auf der Facebook-Seite von Tina Bub nachvollziehen, dass sie offenbar immer mal wieder äußerst leicht bekleidet als Gogo-Girl in Discotheken aufgetreten ist. Doch plötzlich sind diese Party-Bilder von ihrer Seite verschwunden. Liegt das etwa an dem aktuellen Bachelor Zoff? In der zweiten Folge sehen wir, dass Tina mächtig Stimmung gegen Kattia Vides macht, die äußerst knapp bekleidet durch die Villa streift.

Dafür, dass Kattia ihren "Arsch in die Kamera hält", macht Tina ziemlichen Alarm und Kattia wettert zurück. Dabei hat sich Tina selbst in der Vergangenheit mit nur wenig Kleidung in der Öffentlichkeit präsentiert. Vielleicht ist das der Grund, warum die Gogo-Bilder plötzlich verschwunden sind, denn die nehmen ihr natürlich ein wenig die Argumentationsgrundlage, gegen öffentliche Nacktheit zu wettern.

Oder schämt sie sich jetzt, wo sie im TV zu sehen ist, etwa für ihre Gogo-Vergangenheit?

In jedem Falle scheinen die Ladies bei "Der Bachelor" mit nackte Haut aber eigentlich kein Problem zu haben. Die Szenen vom Baseball-Ausflug sind ziemlich eindeutig.