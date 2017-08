"Bachelor"-Star Liz Kaeber hat sich verlobt!

Sie hat "Ja" gesagt! Zwar eroberte Liz Kaeber 2015 beim "Bachelor" das Herz von Oliver Sanne, doch die Liebe zerbrach kurz nach der Show. Ihren Traummann hat Liz Kaeber trotzdem gefunden. Und der hat ihr jetzt auch die Frage aller Fragen gestellt!

Liz Kaeber und Nick Maerker sind seit März zusammen

Seit März sind Liz Kaeber und Nick Maerker ein Paar, doch die beiden kennen sich bereits seit Jahren. Deswegen will Nick offenbar auch keine Zeit mehr verlieren. Pünktlich zum 25. Geburtstag der Blondine hat Nick seiner Freundin einen Antrag gemacht. Das verkündete Liz Kaber selber bei Instagram!

"I Said YES! Mir fehlen die Worte, heute am 10.08.2017 ist ein ganz großer Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ich habe an meinem 25. Geburtstag mit Vielem gerechnet aber mit einem Antrag von meinem Traummann nicht", schreibt Liz Kaeber super happy und hält stolz den zierlichen Verlobungsring in die Kamera.

Liz Kaeber: "Ich bin überwältigt."

Die "Bachelor"-Beauty kann ihr Glück offenbar gar nicht glauben. Doch eines ist sicher - sie könnte nicht glücklicher sein! "Schatz ich Danke dir für all die schöne Zeit, für all die schönen Jahre die ich mit dir verbringen durfte, auch wenn sich unsere Wege kurzzeitig trennten unsere Liebe und das Schicksal führten uns wieder zueinander. Ich bin einfach überwältigt. Ich werde dich für immer lieben", strahlt Liz Kaeber.