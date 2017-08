Baden-Württemberg: Müllwagen kippt auf Auto - 5 Tote!

In Baden-Württemberg gab es einen schweren Unfall. In Nagold ist ein Müllwagen auf ein Auto gekippt, wie die „Bild“-Zeitung schreibt. Dabei sind 5 Menschen ums Leben gekommen. Das Müllauto war 26 Tonnen schwer. Es könnte sich möglicherweise um einen technischen Defekt handeln. "In dem Fahrzeug befanden sich fünf Personen. Sie hatten alle keine Chance, wurden sofort getötet. Als Retter den Mülllaster wieder aufgerichtet hatten, bot sich ihnen ein schreckliches Bild", erklärte ein Polizeisprecher in der "Bild".