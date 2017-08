"Balko"-Star Armin Krug: Dramatischer Unfall!

Schockierende Neuigkeiten von Ex-RTL-Star Armin Krug: Der "Balko"-Darsteller hatte einen schweren Autounfall und liegt jetzt im Krankenhaus. Dies berichtet aktuell "Bild online".

"Balko"-Star Armin Krug: „Ich bin an meinem absoluten Tiefpunkt angelangt!“

Armin Krug liegt im Krankenhaus in Unna. Schon vergangenen Dienstag kam es zum schweren LKW-Unfall. Armin Krug stie√ü auf der A1 mit zwei anderen Lastern zusammen. Wie "Bild" berichtet, erlitt er eine Gehirnersch√ľtterung, Schnittverletzungen und eine Rippenprellung. Doch dem Ex-RTL-Star geht es den Umst√§nden entsprechend gut. Trotzdem gibt er zu: „Ich bin an meinem absoluten Tiefpunkt angelangt!“

Armin Krug: Vom erfolgreichen Darsteller zum LKW-Fahrer

Bekannt wurde der TV-Star durch die Erfolgsserie "Balko" (1995-2003), in der er den Polizeiobermeister Marek spielte. Auch Gastrollen in "Ritas Welt" oder "Polizeiruf 110" konnte Armin Kruzg ergattern, ebenso wie einen Toyota-Werbespot. „Ich wurde chauffiert, bekam eine Wohnung in Berlin direkt am Ku'damm. Das war die beste Zeit √ľberhaupt in meinem Leben. Doch leider wei√ü ich das jetzt erst im Nachhinein zu sch√§tzen...“ , erkl√§rt Armin Krug im Interview mit "Bild".

Doch nach seinem Serien-Aus 2003 ging es bergab. Zwei Jahre lang wurde es komplett ruhig um ihn. Dann versuchte er sich als Promoter. Mittlerweile arbeitet Armin Krug als LKW-Fahrer.

Armin Krug träumt von einem TV-Comeback

Der Unfall hat Armin Krug die Augen ge√∂ffnet. Er will wieder ins Showgesch√§ft. „Ich will wieder zur√ľck zum Film", so der 54-J√§hrige.