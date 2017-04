Ein herber Rückschlag für die sonst so resolute Silvia Wollny. Die kultige TV-Mutter ist offenbar der Meinung, auch sie könne am Ballermann Karriere mache. Doch die Mallorca-Fans sehen das offenkundig anders. Mit ihrem Song „Wenn du denkst“ versucht sich der eingefleischte Hack-Fan aus Neuss in die Herzen der Alkohol-Anhänger auf der Insel zu singen. Oder zumindest zum Vollplayback so zu performen, dass ihr ein paar Sympathiepunkte zufliegen. Ein Video auf dem Facebookaccount „Bild“ Mallorca belegt allerdings, dass dieser Plan nicht ganz reibungslos aufgeht. Angekündigt als erster Stargast des Abends artet Silvia Wollny miesgelaunt im Backstage-Bereich. Sie zieht ein Gesicht, bis sie schließlich auf die Bühne schlurft, wo sie vom Publikum mit Buhrufen und Pfiffen begrü0ßt wird. Da hilft auch die modische Leggins nicht mehr weiter, Silvia Wollny wird sogar mit Eiswürfeln beworfen, so unerwünscht ist die 52-Jährige auf der Bühne.

Doch sie wäre nicht Sivia Wollny, würde sie ihr unkooperatives Publikum nicht einfach anpöbeln: „Ich mach' weiter. Ihr kriegt mich hier nicht runter“. Stumpf leiert sie ihren Auftritt runter, ihre mehr oder weniger rhythmischen Handbewegungen sollen wohl wo etwas wie Tanz andeuten. Kommt allerdings eher wie eine Drohung rüber. So wirklich überzeugen konnte die Mehrfachmutter aus Neuss das anspruchsvolle Malle-Publikum bis zum Schluss nicht, Ballermann kann eben doch nicht jeder. Aber Silvia Wollny lässt sich nichts anmerken. Auf die Frage, ob die Ablehnung des Publikums hart für sie war, sagt sie ganz klar: „Nein!