Bar Refaeli ist wieder schwanger

Na, wenn das mal kein kleiner Babybauch ist! Model Bar Refaeli ist ganz offensichtlich wieder schwanger. Sie selbst postete jetzt jedenfalls ein ehr als eindeutiges Bild.

Ein Beitrag geteilt von Bar Refaeli (@barrefaeli) am 28. Mär 2017 um 6:29 Uhr

Bar Refaeli: "Etwas brodelt!"

Bei Instagram posiert Bar Refaeli mit nacktem Bauch, der sich auffällig wölbt. Ihr Kommentar: "Etwas brodelt..." Und die Fans sind sich sofort sicher: "Du hast einen Braten in der Röhre"! Und sie gratulieren der schönen Blondine reihenweise!

Bar Refaeli ist erst im August 2016 Mama geworden

Erst im August 2016 brachte Bar Refaeli ihr erstes Kind zur Welt: Ihre Tochter Liv. Die kann sich jetzt offenbar schon auf ein Geschwisterchen freuen.

Bar Refaeli ist seit 2015 mit dem Geschäftsmann Adi Ezra verheiratet. Das Paar hat sich 2013 über gemeinsame Freunde kennengelernt. Daraus wurde schnell die große Liebe! Jetzt krönt Baby Nr. 2 das ganz große Glück!

In ihrer ersten Schwangerschaft löste Bar Refaeli Diskussionen aus!

Ob Bar Refaeli in ihrer zweiten Schwangerschaft für Gesprächsstoff sorgt? Als sie mit Tochter Liv schwanger war, machte sie weiterhin extrem viel Sport. Für viele ein absolutes No Go. Doch Bar ließ sich nicht davon beeindrucken. Sie machte weiter und brachte schließlich ein gesundes Mädchen zur Welt.