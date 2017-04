Barack Obama ist zurück!

Seit rund drei Monaten ist Barack Obama kein US-Präsident mehr. Nun hat er sich erstmals öffentlich wieder zurückgemeldet!

Erstmals seit Ende seiner Präsidentschaft ist Barack Obama öffentlich aufgetreten. Öffentlich ist es um ihn etwas ruhiger geworden, denn er hat mit seiner Familie nach seiner aktiven Politik-Karriere viele Urlaube gemacht.

Barack Obama: Riesen Fan von "Game of Thrones"

Bei einer Veranstaltung sprach er erstmals wieder öffentlich vor jungen Leuten und will mit seiner Stiftung „Obama Foundation“ Menschen helfen.“ Na, was ist denn so passiert, während ich weg war?“, witzelte Barack Obama. „Wie können wir es schaffen, dass sich mehr junge Leute bürgerschaftlich engagieren? Welche Hindernisse müssen wir dafür aus dem Weg räumen?“, fragte der ehemalige US-Präsident. Und weiter: „Ich will, dass die neue Generation schneller in Führungspositionen aufrücken kann.“

Die User im Netz haben sich gefreut, dass Barack Obama wieder zurück ist. „Ich habe gerade Obamas Rede angeschaut und für kurze Zeit vergessen, dass Trump existiert“, lautet nur einer der vielen Kommentare. Sein Nachfolger Donald Trump ist bei vielen nicht ganz so beliebt wie Barack Obama…