Barbara Hale: Der Serien-Star ist tot

Barbara Hale ist tot. Der berühmte Serien-Star verstarb im Alter von 94 Jahren in ihrem Hause im kalifornischen Sherman Oaks. Das teilte ihr Sohn William Katt jetzt via Facebook mit.

Schon in den 40er Jahren stand Barbara Hale an der Seite von Frank Sinatra vor der Kamera. Im Laufe ihrer Karriere spielte sie in zahlreichen Serien mit, unter anderem "Perry Mason" und "Lassy". Sie wurde unter anderem mit einem Emmy und einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet.

Auch als Filmschauspielerin machte sich Barbara Hale einen Namen. In dem Streifen "Airport" spielte sie an der Seite von Burt Lancaster und Dean Martin.

Von 1946 bis zu seinem Tod 1992 war sie mit dem Schauspieler Bill Williams verheiratet. Das Paar bekam drei gemeinsame Kinder.

