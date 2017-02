Barbara Meier: Sie sieht sich GNTM nicht an

Die Fans freuen sich schon sehr auf den Start von "Germany's Next Topmodel". Am Donnerstag startet auf ProSieben mittlerweile die zwölfte Staffel der beliebten Castingshow. Aber schalten auch die ehemaligen Gewinnerinnen immer noch ein?

Barbara Meier wird am Donnerstag wohl nicht vor dem TV sitzen

Barbara Meier, die in der zweiten Staffel als Siegerin hervorging, hat dazu im Interview mit der Nachrichtenagentur "spot on news" verraten:

"Immer seltener muss ich sagen. Zum einen bin ich natürlich viel unterwegs und habe kaum Zeit dazu. Außerdem, wenn man das selbst beruflich macht, ist es auch einfach nicht mehr so spannend. Ganz am Anfang habe ich es noch gerne geguckt und ab und zu ein bekanntes Gesicht durch das Bild huschen sehen. Aber mittlerweile habe ich selbst so viele Shootings gemacht und dadurch ist irgendwie der Witz weg, sich das zu Hause anzuschauen."

Diese Meinung kann man natürlich verstehen. Zum Glück für ProSieben und Heidi Klum sehen die Zuschauer das aber ein wenig anders, vor allem in der letzten Staffel schalteten sie fleißig ein.