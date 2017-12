Barbara Schöneberger lüftet intimes Bett-Geheimnis

So kennen wir sie ja gar nicht! Eigentlich gibt Barbara Schöneberger in der Öffentlichkeit nicht viel Privates preis. Jetzt lüftete sie jedoch ein ziemlich schlüpfriges Geheimnis.

"Ich persönlich schlafe nackt", sagt Barbara Schöneberger in einem Video auf ihrem Instagram-Profil. "Endlich habe ich mal die Gelegenheit, das vor laufender Kamera zu erzählen", fügt sie noch leicht ironisch hinzu.

Barbara Schöneberger: Erschütterndes Familiendrama!

Das Video, in dem die Moderatorin ihr intimes Bett-Geheimnis lüftet, drehte sie für ihr eigenes Magazin. Das Thema des Clips: Nachtwäsche.

Barbara Schöneberger: "Ich verstehe nicht, warum man sich ein Nachthemd anzieht"

Und auch dazu hat Barabara Schöneberger eine Menung: "Ich verstehe nicht, warum man sich ein Nachthemd anzieht oder am Ende noch irgendwas, was so nicht dehnbar ist", sagt die 43-Jährige.

"Diese Trägerhemdchen mit diesen tollen Satin-Sachen mit Spitze - das kann ich nicht anziehen. Das sieht auch total albern aus bei mir." Lässt Barbara Schöneberger beim schlafen halt einfach jeglichen Stoff weg. Pragmatisch wie immer eben...