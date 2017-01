Barbara Schöneberger zeigt sich komplett ungeschminkt auf Instagram!

Es ist seit einiger Zeit unter den Promidamen absolut angesagt, sich komplett ungeschminkt zu präsentieren. Da reiht sich nun als auch Barbara Schöneberger mit ein. Die Power-Blondine hat sich vor einiger Zeit einen Instagram-Account zugelegt und offenbar hat sie das nur gemacht, um sich so oft wie möglich oben ohne zu zeigen. Und das nicht nur auf einem langweiligen Ungeschminkt-Selfie, sondern direkt im Bewegtbild, damit ihre Follower auch direkt mitverfolgen können, dass da tatsächlich nichts geschummelt ist. Das kommt natürlich richtig gut an bei den Instagram-Nutzern und es hagelt förmlich Komplimente für die beliebte Moderatorin. Barbara Schöneberger weiß eben, wie sie die Leute bei Laune hält.

Barbara Schöneberger überzeugt bei Instagram

Barbara Schöneberger ist wirklich die Entertainerin schlechthin in Deutschland und aus dem TV nicht mehr wegzudenken. Und auch sonst kommt die Unterhaltungsindustrie wohl kaum ohne sie aus. Sie war mehrfach als Schauspielerin zu sehen, moderiert eine Gala nach der anderen, ist ein gern gesehener Gast in diversen TV-Shows, ist sehr erfolgreich als Sängerin und als festes Redaktionsmitglied bei der Zeitschrift „Barbara“ beteiligt. Da wundert es nicht, dass die zweifache Mutter nun auch noch die sozialen Netzwerke erobert und dabei auf Anhieb sehr erfolgreich ist. Barbara Schöneberger weiß eben, was gut funktioniert und hat offenbar auch keinerlei Problem damit, sich der Welt auch komplett ohne Make Up zu präsentieren.