Barbara Sinatra ist tot. Die letzte Frau von Frank Sinatra starb im Alter von 90 Jahren in Kalifornien, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet.

Den berühmten Sänger hat Barbara Sinatra im Jahr 1976 geheiratet. Es war bereits die vierte Ehefrau von Frank Sinatra. 22 Jahre war das Paar bis zum Tod von Frank Sinatra verheiratet.

Barbara Sinatra arbeitete früher als Model und wurde als Showgirl in Las Vegas bezeichnet. Sie ist in Wichita aufgewachsen und heiratete im Jahr 1940 Harrison Oliver. Mit ihm bekam sie ein Kind, nach wenigen Jahren hat sich das Paar jedoch scheiden lassen. 1959 heiratete sie dann den Schauspieler Zeppo Marx. Nach vierzehn Jahren war aber dann auch wieder Schluss. Drei Jahre später heiratete sie Frank Sinatra – es war ihre längste Ehe.

1986 gründete sie mit ihm das Barbara Sinatra Children's Center in Rancho Mirage. Im Jahr 2011 erschien ihre Biografie „Lady Blue Eyes: My Life With Frank“.