Barcelona: Gas-Explosion in Wohnhaus - 1 Toter!

Ganz Spanien steht unter Schock! In Barcelona hat es einen Terroranschlag gegeben. Ein Van raste in eine Menschenmenge - mehr als 12 Menschen wurden getötet, rund 80 weitere Personen wurden verletzt.

Seit dem Terroranschlag überschlagen sich die Ereignisse. Der Fahrer konnte entkommen - die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Attentäter! Im katalanischen Badeort Cambrils hat die Polizei mehrere Terroristen erschossen, die einen Sprengstoffgürtel trugen - der Vorfall steht offenbar in Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Barcelona.

Es gibt aber auch noch einen Zwischenfall, welcher in Verbindung mit Barcelona steht. In Alcanar, das rund 200 Kilometer entfernt von der spanischen Metropole liegt, hat es am Mittwochabend eine Gasexplosion gegeben, welche sich in einem Wohnhaus ereignet hat. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Dort wurden 20 Gasflaschen gelagert, wie die Zeitung "El Pais" berichtet. Es könnte sich dabei um Vorbereitungen für das spätere Attentat handeln.

Nähere Hintergründe zu der Gasexplosion sind noch nicht bekannt. Die Ermittler prüfen aber einen möglichen Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Barcelona.