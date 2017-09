Barry Dennen: Der US-Schauspieler ist tot

US-Schauspieler Barry Dennen ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Er hatte sich im Juni bei einem Sturz einen Hirnschaden zugezogen, dem er nun erlag.

Bekannt geworden ist Dennen durch seine Rolle des Pontius Pilatus in "Jesus Christ Superstar".

Was viele nicht wissen: Barry Dennen spielte sogar in James Cameron's "Titanic" mit. Er war der betende Mann, an dem Jack (Leonardo DiCaprio) vorbeilief, als er über die Treppe im unteren Teil des Schiffs nach oben wollte.

PC-Spiele-Fans kennen Dennen zudem aus etlichen Spielen. Er sprach unter anderem die Rolle des Talwander Farodin in "World of Warcraft".