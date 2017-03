In der Jubiläums-Staffel von "Let's Dance" wird auch ein echter Boygroup-Star übers Parkett wirbeln: "Caught in the Act"-Sänger Bastiaan Ragas tritt zusammen mit seiner Tanzpartnerin Sarah Latton an. Wie das Training läuft und vor welchem Juror er jetzt schon zittert, hat er inTouch Online im Interview verraten...

Vor welchem Juror haben Sie Angst?

Noch habe ich keine Angst... Sollte ich das haben?

Warum nehmen Sie an Let's Dance teil?

Ich liebe die Herausforderung und auch diese große Fernsehshow

Was denken Sie, welcher Kandidat wird Ihnen die größte Konkurenz machen?

Vanessa Mai ist eine richtig gute Tänzerin! Aber wir erleben hier keine Konkurenz, es fühlt sich hier an wie eine große Familie.

Rechnen Sie damit weit zu kommen?

Rechnen, nein! Hoffen, ja! Ich gebe mir viel Mühe und stecke viel Leidenschaft in meinen Tanz.

Mit welchen Erwartungen starten Sie in die Show?

Mit ganz viel Freude. Die zehnte Staffel von Let's Dance soll eine erfolgreiche Jubiläums-Staffel werden und ich freue mich mit meiner Tanz-Partnerin ein Teil davon sein zu dürfen.

Wie läuft das Training?

Schon seit dem letzten Jahr mit der Reunion von "Caught int he Act" habe ich angefangen im Bootcamp zu trainieren. Die Dünen rauf und runter zu rennen! Auch die Tournee mit "Caught in the Act" war ein gutes Trainig um körperlich fit zu werden! Jetzt werd ich fleißig mit meiner zauberhaften Tanzpartnerin Sarah trainieren. Und ich freue mich sehr auf das Tanzen... Ich merke schon jetzt, da gibt es Muskeln, die habe ich früher noch nicht gespürt!

Wie bringen Sie Ihr Familienleben und den Job unter einen Hut?

Planung, Planung, Planung und noch mal Planung!

Wie hat Ihre Familie auf die Teilnahme reagiert? Sind Ihre Kinder stolz, dass ihr Vater im TV das Tanzbein schwingt?

Meine Tochter hat gesagt: „Was machst du denn jetzt wieder“. Jetzt werde ich hart arbeiten, damit ich sie stolz mache!

Sie leben in den Niederlanden, haben Sie die Show trotzdem schon einmal im TV verfolgt?

Ja klar, ich sehe doch gerne meine Landsmännin Sylvie Meis.

Gegebenüber RTL haben Sie das Statement abgegeben „Wenn ich beim Tanzen schwitze, weint mein Fett!“

Ja, ich denke schon, dass ich durch das Tanzen abnehmen werde und das freut auch meine Frau. ;)

Können Sie uns verraten, wie es mit Caught in the Act weitergeht?

Aber gerne! Wir geben Ende des Jahres die Celebration of Love Konzerte, am 10.11. in Berlin (Tempodrom) und am 02.12. in Bochum (Rhein-Ruhr Congress). Das wird eine große, bunte Party wie man es von "Caught in the Act" gewohnt ist! Meine Kollegen von der Band, Eloy und Lee, drücken mir jetzt die Daumen bei Let's Dance.