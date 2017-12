Endlich geht ihr gemeinsamer Traum in Erfüllung: Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic bekommen ihr allererstes Baby! Nach der Hochzeit vor eineinhalb Jahren ist das nun die Krönung ihres Liebesglücks. Doch mit dem Nachwuchs werden nun auch viele Veränderungen auf das Paar zukommen. Möglicherweise steht schon bald ein Umzug an.

Aktuell wohnen Bastian und Ana in Amerika, da Bastian dort für den US-Club Chicago Fire kickt. Die beiden haben sich eine Wohnung direkt am Michigansee gemietet – allerdings legten sie Wert darauf, dass diese monatlich kündbar ist. Denn noch steht in den Sternen, ob Schweini weiterhin für den US-Verein spielt. Sein Vertrag läuft nächste Woche aus und offiziell wurde er noch nicht verlängert.

Vielleicht spielt dies den frisch gebackenen Eltern ohnehin in die Karten. Denn beide würden ihr Kind sicherlich gerne in der Nähe ihrer Familien aufwachsen sehen. Bastis Familie lebt in Bayern, Anas Eltern in Belgrad. München wäre der ideale Ort für sie, um sesshaft zu werden. Immerhin schwärmt auch Ana von der Heimat ihres Mannes. „Ich genieße jeden Aufenthalt in Deutschland. Dort haben Bastian und ich diese ruhigen Momente“, verrät sie. „Sind wir zusammen in München, gehen wir in die Oper. Und ich liebe den Englischen Garten!“ Vielleicht wird Deutschland also dank des Nachwuchses wieder um ein Glamour-Paar reicher!