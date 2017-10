Ana Ivanovic: Wirklich schwanger? Dieses Foto ist eindeutig!

Wird der Profi-Kicker Bastian Schweinsteiger bald Vater? Es ranken sich viele Gerüchte um die Frage, ob der Profi-Kicker und Tennisstar Ana Ivanovic ein Baby erwarten. Im vergangenen Jahr gaben sich Bastian und Ana in Venedig das Ja-Wort. Mittlerweile lebt das Paar in Chicago, wo Bastian für den Verein "Chicago-Fire" auf dem Platz steht. Ana beendete ihr Karriere im vergangenen Winter. Beide scheinen sich in ihrer neuen Heimat sichtlich wohl zu fühlen.

Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanovic: Endlich schwanger?

Ana postet auffälliges Foto

Wie "Bunte" bereits berichtete, sollen Ana und Bastian Nachwuchs erwarten. Eine Schwangerschaft wurde von dem Paar allerdings noch nicht bestätigt. Nun sorgt ein Instagram-Foto von Ana für Aufsehen. Auf dem Post ist Bastians Ehefrau in einem verdächtig weit geschnittenen Pullover zu sehen. Darunter könnte sie ohne Probleme einen Babybauch verstecken. Auch auf vorherigen Bilder ist Ana immer öfters in weiten Oberteilen zu sehen. Sollte Ana schwanger sein, ist der Geburtstermin für Frühjahr 2018 angesetzt. Wir können also gespannt sein...