Bastian Schweinsteiger: Hochzeitstag vergessen?

Ups, na hoffentlich gibt das mal keinen Ärger mit Gattin Ana Ivanovic. Bastian Schweinsteiger hat da wohl irgendwie etwas durcheinander bekommen. Während die Tennisspielerin gerade das Ende ihrer Karriere bekannt gegeben hat und die ganze Welt nun auf baldige Baby-News hofft, patzt Bastian Schweinsteiger beim Thema Hochzeitstag. In einem emotionalen Facebook-Post lässt der Fußballer das Jahr Revue passieren: „2016 war ein sehr aufregendes Jahr für mich. Im Mai mein erster Titel mit Manchester United​, eine spannende EM und mein privates Highlight im August unserer Hochzeit in Venedig. Ein weiterer emotionaler Höhepunkt war natürlich auch der Abschied vom DFB-Team (Die Mannschaft) nach 12 Jahren.“ Doch Moment, fand die Traumhochzeit des Jahres nicht im Juli statt?

In dem Post von Bastian Schweinsteiger stimmt was nicht Bastian Schweinsteiger / Facebook

Bastian Schweinsteiger hat wohl seinen Hochzeitstag vergessen

Offensichtlich ist Bastian Schweinsteiger da etwas durcheinandergekommen. Es ist ja auch viel passiert in diesem Jahr, da kann man schon mal den eigenen Hochzeitstag, der gerade erst wenige Monate zurückliegt, vergessen. Die Männerwelt wird es ihm danken, auch ein Schweini ist eben nur ein Mann. Seine Fans nehmen es zumindest mit Humor: „Danke Schweini für die Fotos. Tolle Erinnerungen an ein tolles Jahr. :-) aber.... Hast du nicht im Juli geheiratet? Du verwirrst uns. Alles Liebe für dich und Ana. Kommt gut ins neue Jahr.“ Bleibt nur zu hoffen, dass seine Ehefrau auch so gelassen bleibt und ihm nicht die Hölle heiß macht. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass sie ihren Mann gut genug kennt und ihm den kleinen Patzer schnell verzeiht.