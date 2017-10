Bastian wollte mit seiner Frau Ana in den USA einen Neuanfang wagen. Sie zogen nach Chicago. Dort wollte Bastian sein Talent beim Fußballverein "Chicago Fire" unter Beweis stellen. Nun muss der Profikicker einen tiefen Rückschlag verkraften, der auch seiner zukünftigen Karriere schaden könnte.

Verehrende Niederlage gegen "New York Red Bulls"

Der Tag hätte für Bastian vielversprechend werden können. Er wollte mit seinem Verein "Chicago Fire " den Sieg gegen die "New York Red Bulls" holen. Die Realität sah leider anders aus. Die New Yorker gewannen 4:0. Nicht nur die Niederlage ist für Bastian schwer zu verkraften, auch seine sportliche Karriere könnte dadurch in Gefahr sein. Müssen Ana und Bastian Chicago wieder verlassen?

Bastian und Ana sind glücklich in Chicago

Wie auf vielen gemeinsamen Bildern deutlich wird, scheint sich das Paar in Chicago wohlzufühlen. So sind immer wieder Schnappschüsse aus ihrer neuen Heimat zu sehen. Ob Bastian den Verein "Chicago Fire" wieder verlässt ist noch unklar. Ob Bastian und Ana dadurch Chicago komplett verlassen würden, steht ebenfalls noch nicht fest. Vielleicht wäre die Familie bei einem weiteren Umzug dann aber schon zu dritt...