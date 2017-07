Bastian Yotta: Bestätigt für US-TV, aber was ist mit "Adam sucht Eva"? - Bastian Yotta mag zwar nicht zu den beliebtesten Charakteren im Reality TV gehört haben, doch war er stets eine sehr extreme Persönlichkeit, die am Ende doch für Unterhaltung sorgte. Doch wurde es im TV eher ruhig um den vermeintlichen Protz-Millionär. Nun wurde er aber für eine neue TV-Show verpflichtet.

Promi Big Brother 2017: Gehört Maria Hering / Yotta zu den Kandidaten?

In "Million Dollar Matchmaker" sehen wir Bastian Yotta wieder auf der Bildfläche. Allerdings handelt es sich hierbei um eine Show in den USA. Grob gesagt, handelt es sich dabei um eine Mischung aus "Der Bachelor" und "Catch the Millionaire". Am Ende soll sich Bastian Yotta zwischen zwei Kandidatinnen entscheiden. „Für mich ist das eine besondere Herausforderung. Viel darf ich noch nicht verraten“, sagt er gegenüber der Bild.

Im August soll die Show dann im US-TV auf Sendung gehen. Das stellt nun allerdings infrage, ob Bastian Yotta dennoch bei "Adam sucht Eva" zu sehen sein wird. Zwar besteht eine kleine Restchance, dass sich die Gerüchte bewahrheiten, denn immerhin kommen sich die zwei Formate nicht direkt in die Quere, doch insgesamt scheint es nun doch eher unwahrscheinlich, dass wir Bastian Yotta nackt im Paradies zwischen Melody Haase und Co. sehen werden.