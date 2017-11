Bastian Yotta & Natalia Osada: Hochzeits-Sensation!

Bastian Yotta und Natalia Osada scheinen mit ihrer Liebe auf der Überholspur zu sein. Erst Samstag wurden sie zum Traumpaar von "Adam sucht Eva" gewählt, nun spricht Bastian Yotta schon über seine Hochzeitspläne mit der schönen Blondine. Der Ring sei angeblich schon gekauft.

Natalia Osada ist bei Bastian Yotta in Los Angeles

Auf dem "Instagram"-Profil von Natalia Osada zeigt die Blondine ihren Fans, wie glücklich sie mit Bastian in Los Angeles ist. Die Wahlheimat des Unternehmers scheint auch Natalia gut zu gefallen. Es wir geturtelt was das Zeug hält. Vor allem Bastian beteuert immer wieder seine großen Gefühle gegenüber Natalia. Selbst von Hochzeit ist schon die Rede. So sagt Bastian gegenüber "RTL": "Und der Ring ist schon gekauft!" Ob eine Hochzeit ein wenig verfrüht wäre, scheint sich Bastian nicht zu fragen. Natalia sieht das Ganze etwas klarer.

Bastian Yotta und Natalia Osada: Sind sie immer noch ein Paar?

Natalia Osada spricht über ihre Gefühle zu Bastian Yotta

Auch Natalia scheint Gefühle für Bastian zu haben. Ihre Euphorie hält sich allerdings noch in Grenzen. Über die Zukunftspläne mit Bastian sagt sie: "Und was den Beziehungsstatus anbelangt, auf der Insel waren Gefühle da oder sind Gefühle da gewesen. Ich wollte jetzt erstmal gucken, was mich hier erwartet (...)." Nach Hochzeit scheint diese Aussage jedenfalls nicht zu klingen. Wie sich die Zukunft der beiden Verliebten weiterhin gestaltet ist abzuwarten. Wir können jedenfalls gespannt sein...