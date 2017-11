Bastian Yotta und Natalia Osada: Sind sie immer noch ein Paar?

Am vergangenen Samstag zeigten sich Bastian Yotta und Natalia Osada noch schwer verliebt in der Nackt-Kuppelshow "Adam sucht Eva". Sie wurden sogar zum Traumpaar der Staffel gewählt. Die Fans fragen sich jetzt: Sind Bastian und Natalia nach dem Ende von "Adam und Eva“ immer noch ein Paar? Hatte ihr Liebe nach der Paradiesinsel weiterhin bestand?

by @frankfastner by @chic__happensby @gucci Ein Beitrag geteilt von Natalia Osada (@nataliaosada) am 18. Nov 2017 um 20:20 Uhr

Bastian Yotta schwärmt für Natalia Osada

Bei "Adam sucht Eva" wurde ziemlich schnell klar: Bastian hat sich über beide Ohren in die hübsche Blondine verliebt. So sagt der Unternehmer über Natalia: "Natalia ist das ganze Paket. Ich würde sie als meine Seelenverwandte bezeichnen." Nach dem Insel-Auszug soll die 27-Jährige zu Bastian nach Los Angeles ziehen. Natalia zeigt sich anfangs noch verhalten. Sie erklärt: "Wenn ich mit ihm nach Los Angeles gehen sollte, wäre ich nur von ihm abhängig und das ist sehr belastend. Alles aufzugeben, Freunde, Familie, das ist schon heftig."

Natalia ist bei Bastian in Los Angeles

Wie "Bild" berichtet, ist Natalia bereits zu Bastian nach Los Angeles geflogen. Auch auf dem Instagram-Profil der 27-Jährigen zeigen sich Bastian und Natalia frisch verliebt. Natalia erklärt: "Gefunkt hat es allemal. Die Zukunft wird zeigen, was es gibt. Bastian und ich führen sehr unterschiedliche Lebensstile, und wir wollen herausfinden, in welche Richtung das für uns beide geht." Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen. Momentan scheinen Bastian und Natalia jedoch sehr glücklich miteinander zu sein.