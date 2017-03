"Bauer sucht Frau"-Elke: Was ist die Todesursache?

Für die Fans von „Bauer sucht Frau“ ist das ein Schock: Elke aus „Bauer sucht Frau“ ist am Wochenende überraschend gestorben.

Bei „Bauer sucht Frau“ hat Elke den Landwirt Ulrich kennengelernt. Die beiden waren total verliebt, aber später scheiterte dann doch die Beziehung. Beide zählten zu den beliebtesten Paaren bei „Bauer sucht Frau“ und waren absolute Zuschauerlieblinge. Der traurige Grund für die Trennung soll die zu weite Entfernung gewesen sein, denn sie lebte in Berlin und er in der Schweiz. Einen Rosenkrieg gab es nicht, noch bis zuletzt hatten Ulrich und Elke Kontakt, telefonierten regelmäßig und haben sich auch weiterhin getroffen.

Tiefe Trauer um "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Elke Völlig unerwartet ist die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Elke am... Posted by Bauer sucht Frau on Sonntag, 5. März 2017

Nun ist Elke im Alter von 68 Jahren überraschend gestorben, wie der Sender auf der offiziellen Facebook-Seite von „Bauer sucht Frau“ bestätigte. „Völlig unerwartet ist die "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Elke am Wochenende nach kurzer heftiger Krankheit verstorben. Die 68-Jährige nahm in der elften "Bauer sucht Frau"-Staffel 2015 teil und lernte den Schweizer Bergbauern Ulrich (66) kennen. Elke war bei den anderen Kandidaten der Sendung, bei den Zuschauern und "Bauer sucht Frau"-Fans sehr beliebt und wird eine große Lücke hinterlassen“, heißt es in einem Statement.

Die genauen Todesumstände sind noch nicht ganz bekannt. Die Kandidatin litt jedoch unter einer „kurzen heftigen Krankheit“. Die Familie soll laut der „Bild“-Zeitung unter Schock stehen.