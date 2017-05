Bauer sucht Frau: Erstmals ist mit Gerald ein Bauer aus Afrika dabei

Bauer sucht Frau: Erstmals ist ein Bauer aus Afrika dabei - Na das lohnt sich ja für die Kandidatinnen. Da wird Bauer Gerald wohl eine Menge Zuschriften bekommen, denn er ist Landwirt in Afrika, genauer gesagt Namibia. Und er ist Kandidat bei "Bauer sucht Frau". Und damit ist er der erste in der Geschichte der Show, der so weit weg lebt und arbeitet.

Am 5. Juni werden die Kandidaten von Moderatorin Inka Bause in der Vorab-Show vorgestellt. Anhand dieser Show sollen sich Bewerberinnen und Bewerber ein Bild von den Single-Bauern machen und können sich als Interessenten melden. Mit dabei wird auch Gerald sein. Er bewirtschaftet gemeinsam mit seinem Vater 15.000 Hektar Ackerland und hat nebenbei auch eine Viehzucht. Ihnen gehören rund 1300 Rinder.

„Meine Traumfrau sollte zwischen 25 und 35 Jahren alt sein. Dabei offen, aufgeweckt, ehrlich und selbstbewusst, damit sie mir, wenn es nötig ist, auch Paroli bieten kann“, erklärt der 30-jährige gegenüber Bild. Und fit muss sie auch sein. Unter der brennenden Sonne Namibias seien sie aufgrund der Größe der Farm viel auf den Beinen und das Krankenhaus läge eine Stunde entfernt.

Für Gerald wird es nicht leicht sein, zu erkennen, wer wirklich an ihm interessiert ist, oder einfach nur auf Kosten von RTL mal Namibia sehen wollte. Zudem stellt sich hier selbst im besten Falle die Problematik, dass seine Auserwählte sich auf lange sich wohl damit anfreunden müsse, komplett nach Namibia zu ziehen, wenn die Beziehung eine Zukunft haben soll.

Doch das wäre ohnehin noch ein ganzes Stück entfernt. Nachdem die Kandidaten vorgestellt wurden, werden zunächst noch die Bewerbungen gesammelt und dann beginnt der Dreh. Im Herbst bekommen wir hier dann die eigentliche Staffel zu sehen.